Jose Mourinho derbileri kazanamıyor!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.

Sezon başı sarı-lacivertlilerin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, ezeli rakiplerle oynanan 3 maçta da galibiyetle tanışamadı. Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'a kaybeden Mourinho, konuk olduğu Beşiktaş karşısında da mağlubiyet yaşadı.

DEPLASMANDA GALATASARAY'A GALİBİYETİ YOK

Bugün sarı-kırmızılılara karşı deplasmanda mücadele ederken rakibine skorda üstünlük sağlayamadı ve taraflar mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Portekizli teknik adam, Real Madrid ve Chelsea ile de Galatasaray'a rakip olduğu dönemlerde deplasmanda galibiyet yaşayamadı. Ligde puanını 58'e yükselten Fenerbahçe, gelecek hafta evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.