Jose Mourinho düğünde 100 lira taktı

Ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmesi hem Türkiye’de hem de dünya basınında günlerce konuşulmuştu.

Başarılı teknik adam Fenerbahçe ile ilk çıktığı resmi maçında İsviçre ekibi Lugano’yu deplasmanda 4 golle yenmişti.

“FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ JOSE MOURINHO’DAN”

Mourinho ile ilgili ilginç bir video ortaya çıktı. Fenerbahçe taraftarı bir çocuk katıldığı düğünde damat ve geline 100 lira taktı.

Takısını taktıktan sonra mikrofonu eline alan çocuk, “Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan…” diye seslendi.

Düğün salonunda bulunanlar önce güldü sonra alkışladı.

Çocuğun takısının ardından damat da alkışla karşılık verdi.