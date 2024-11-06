Jose Mourinho, Ertuğrul Doğan ve Acun Ilıcalı, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle Jose Mourinho, Ertuğrul Doğan ve Acun Ilıcalı'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

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TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Acun Ilıcalı isyan etti. 'Maç VAR tarafından katledildi'





-Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, sportmenliğe aykırı açıklamalar

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, sportmenliğe aykırı açıklamalar

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, hakareti

Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic, tedbire uymaması

Trabzonspor, 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sportmenliğe aykırı hareketi

Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi'nin, sportmenliğe aykırı hareketi

Bodrum FK futbolcusu Musah Mohammed, kural dışı hareketi

Adana Demirspor, Beşiktaş, Kayserispor, Konyaspor, Bodrum FK, Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahüratı

Gaziantep FK ve Alanyaspor, talimatlara aykırı hareketi

Kayserispor, Konyaspor ve Trabzonspor, saha olayları

Konyaspor Kulübü idarecisi Osman Baharoğlu, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.