Jose Mourinho, Ertuğrul Doğan ve Acun Ilıcalı, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle Jose Mourinho, Ertuğrul Doğan ve Acun Ilıcalı'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Samsunspor Başkanı’ndan Fenerbahçe’ye flaş gönderme: Siz neden sahanızda yenildiniz?
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
Acun Ilıcalı isyan etti. 'Maç VAR tarafından katledildi'
-Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, sportmenliğe aykırı açıklamalar
Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, sportmenliğe aykırı açıklamalar
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, hakareti
Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic, tedbire uymaması
Trabzonspor, 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi
Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sportmenliğe aykırı hareketi
Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi'nin, sportmenliğe aykırı hareketi
Bodrum FK futbolcusu Musah Mohammed, kural dışı hareketi
Adana Demirspor, Beşiktaş, Kayserispor, Konyaspor, Bodrum FK, Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahüratı
Gaziantep FK ve Alanyaspor, talimatlara aykırı hareketi
Kayserispor, Konyaspor ve Trabzonspor, saha olayları
Konyaspor Kulübü idarecisi Osman Baharoğlu, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.