Jose Mourinho eski öğrencisini istiyor! Fenerbahçe'den 37 yaşındaki oyuncuya baş döndüren teklif

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Jose Mourinho eski öğrencisini istiyor! Fenerbahçe'den 37 yaşındaki oyuncuya baş döndüren teklif

Yeni sezon için teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de gündeme çok sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun takımda görmek istediği eski öğrencisi için tüm dünyanın konuşacağı bir teklif yaptı. İşte detaylar...

Süper Lig'de 14 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe ilk transfer olarak John Duran'ı açıklamıştı. Dünya yıldızları ile ilgilenen sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

JOSE MOURINHO ALEXIS SANCHEZ'İ İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Şilili yıldız Alexis Sanchez'e teklifte bulundu. Fenerbahçe, deneyimli futbolcuya mevcut maaşının iki katı olan yıllık 4 milyon euro önerdi. Ayrıca, taraflar arasında yapılması planlanan sözleşmede önemli bir opsiyon maddesi de bulunuyor.

Sanchez, sezon boyunca takımının maçlarının %70'inde forma giyerse ya da toplamda 15 gollük katkı sağlarsa sözleşme otomatik olarak bir yıl daha uzayacak. Bununla birlikte Fenerbahçe yönetimi, Şilili futbolcunun İtalya'ya kolayca gidip gelmesi için özel jet tahsis etmeyi de planlıyor.

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ETKİN ROL OYNUYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da bu transferde etkili olduğu ifade ediliyor. Sanchez ile Manchester United döneminde kısa bir süre çalışan Portekizli çalıştırıcının, eski öğrencisini yeniden kadrosunda görmeyi istediği aktarıldı.

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