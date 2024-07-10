Jose Mourinho Fenerbahçe'de ilki yaşadı

Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, hazırlık maçında Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.

Merkur Arena'da oynanan mücadeleyi kazanan taraf 1-0'lık skorla Gattuso yönetimindeki Hajduk Split oldu. Tek golü 85. dakikada Bruno Durdov kaydetti.

Jose Mourinho böylece Fenerbahçe'nin başındaki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

Sarı-Lacivertli ekip ilk hazırlık maçında Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımını 2-1 yenmişti. Fenerbahçe ikinci hazırlık karşılaşmasında ise Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, Avusturya'daki son hazırlık maçını 13 Temmuz Cumartesi günü Fransa temsilcisi Strasbourg ile yapacak ve ardından İstanbul'a dönecek.