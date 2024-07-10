Jose Mourinho Fenerbahçe'de ilki yaşadı

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Jose Mourinho Fenerbahçe'de ilki yaşadı

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetimindeki ilk mağlubiyetini Hajduk Split karşısında aldı.

Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, hazırlık maçında Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.

Merkur Arena'da oynanan mücadeleyi kazanan taraf 1-0'lık skorla Gattuso yönetimindeki Hajduk Split oldu. Tek golü 85. dakikada Bruno Durdov kaydetti.

Jose Mourinho böylece Fenerbahçe'nin başındaki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

Sarı-Lacivertli ekip ilk hazırlık maçında Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımını 2-1 yenmişti. Fenerbahçe ikinci hazırlık karşılaşmasında ise Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, Avusturya'daki son hazırlık maçını 13 Temmuz Cumartesi günü Fransa temsilcisi Strasbourg ile yapacak ve ardından İstanbul'a dönecek.

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