Jose Mourinho fesih kararını öyle bir yerde öğrenmiş ki...

Fenerbahçe'nin dünkü antrenman için günün erken saatlerinde Beşiktaş'ta kaldığı otelden Samandıra'daki tesislere gitti. Antrenman için kıyafetlerini giyen ve sahaya çıkan Portekizli teknik adam, son hazırlıklarını yaparken saat 10.30'da resmi fesih açıklamasını aldı.

MOURINHO VE YARDIMCILARI ANTRENMANI TERK ETTİ

Jose Mourinho, sarı lacivertli kulübün resmi açıklamasını kontrol ettikten sonra herhangi bir ifade kullanmadan ve donuk yüzle antrenman sahasını terk etti.

Mourinho'nun yardımcıları da antrenmanı yarıda bıraktı ve ardından tesisleri terk etti.

ZEKİ MURAT GÖLE TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

Fenerbahçe'de antrenmanın kontrolünü apar topar Zeki Murat Göle alırken, futbolculara ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptırıldı.



Göle'nin Gençlerbirliği karşısında da teknik direktör olarak yer almayı bekleniyor.

