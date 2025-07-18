Jose Mourinho geleceği hakkında kararını açıkladı! Fenerbahçe'de büyük şok: Daha sezon başlamadan...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırlık maçında Portimonense 'ye karşı 2-1 kazandıkları maçın ardından Portekiz'e dönüş sinyali verdi. Sport TV'ye konuşan deneyimli teknik adam, gelecekte ülkesine döneceğini net bir dille ifade etti.

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JOSE MOURINHO'DAN DÖNÜŞ SİNYALİ

Tecrübeli çalıştırıcı, "Portekiz'e döneceğim, bu kesin. Henüz olmadı ama olacak. Bu geri dönüş, kariyerimin sonu olduğu için değil; aksine, fiziksel ve mental olarak güçlü olduğum bir dönemde olacak. Portekiz'e emeklilik için gelmeyeceğim, yüksek seviyede döneceğim." dedi.

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Portimonense Teknik Direktörü Tiago Fernandes'e de esprili bir göndermede bulunan Mourinho, "Kulüp mü, milli takım mı fark etmez. Sadece Portimonense olmaz, çünkü onların zaten iyi bir teknik direktörü var" diyerek sözlerini noktaladı.

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TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu açıklamaların ardından bazı Fenerbahçe taraftarları sosyal medya üzerinden Portekizli teknik adama tepki gösterdi. Yapılan paylaşımlarda, Mourinho'nun geleceğine değil, bu sezona odaklanması ve takımı şampiyon yapması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca daha sezon başlamadan bu tarz açıklamalar yapmasının da doğru olmadığı belirtildi.

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