Jose Mourinho için çok konuşulacak iddia: En güçlü aday olarak duyurdular

Premier Lig ekiplerinden Everton’ın sahibi değişiyor. ABD’li iş adamı Dan Friedkin, kulübün yüzde 94,1’lik hissesini satın almak için Farhad Moshiri ile anlaştı. ABD’li iş adamının anlaşmanın resmiyet kazanması sonrası teknik direktörü değiştirmesi bekleniyor.

Football Insider, İngiliz ekibinde Sean Dyche'ın yerine çok konuşulacak bir ismin gündemde olduğunu yazdı. Çıkan haberde, Everton için en güçlü adayın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho olduğu belirtildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın da sahibi olan ABD’li iş adamı, Sean Dyche'ın uzun vadede Everton için doğru teknik adam olmadığını düşünüyor.

Dyche'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Everton kaynakları sözleşmenin yenilenmesini beklemiyor.

Öte yandan bazı kaynaklar Everton için Graham Potter’ın adını da ön plana çıkarıyor.

Çalkantılı bir dönemden geçen Everton Premer Lig’de 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.