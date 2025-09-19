Jose Mourinho imzayı attı, o ismin transferini istedi

Fenerbahçe'nin görevine son verdiği teknik direktör Jose Mourinho, Portekiz'in Benfica takımının başına geçti.

Dün resmi sözleşmeyi imzalayan Mourinho, yönetimden bir oyuncuyu transfer etmesini istediği iddia edildi.

Portekiz'de yayın yapan Fichajes.net sitesinin haberine göre, Mourinho ara transfer döneminde Real Madrid'de forma giyen Ferland Mendy'i istedi.

Haberde, Benfica'nın savunmasını güçlendirmek istediği ve Mourinho'nun Mendy'i bu hedef için doğru aday olarak gördüğü belirtildi.

Benfica'nın 10 milyon Euro civarında bir teklif sunmaya hazır olduğu öne sürülen haberde, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Mendy'i kadroda düşünmemesinin transfer için Portekiz ekibinin şansını artırdığı kaydedildi.

Sol bek mevkisinde görev yapan ve geçen sezon 31 maça çıkan Mendy, 2 asist yaptı.

Sakatlığı bulunan Fransız oyuncu bu sezon La Liga'da oynanan 4 karşılaşmada ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 1 maçta forma şansı bulamadı.