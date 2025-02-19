Jose Mourinho "İşi yarın bitirmemiz gerekiyor"

Fenerbahçe, yarın UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalar yaptı.

Zaman zaman takım içerisinde oyuncuların farklı roller üstlendiğine dikkat çeken Mourinho, "Oyuncular iyiler, oyuncular yeni şeyler öğrenmeye ve farklı roller üstlenmeye açıklar. Aynı zamanda bu taktiksel kültüre sahip olmak da çok fazla gelişmelerini sağlıyor. Takım olarak savunmamızın, çok kompakt bir şekilde savunma yapmamızın bunda etkisi var. Bir yandan dürüst olmam gerekiyor ki kaleci de bu takımın bir parçası ve kalecilerimiz doğru anlarda doğru kurtarışları yaptı" diye konuştu.

TAKIMIN ÖZGÜVENİ YÜKSELDİ

Takımın pozitif bir grafik çiziyor olmasına ve istikrarlı ilerleyişine dair de değerlendirmelerde bulunan Jose Mourinho, "Bu gelişmenin pek çok sebebi var, tek bir şeye bağlayamayız. Noel ve yeni yılda lige verilen arada sonunda istediğimiz çalışmaları yapabilme imkânı yakaladık. Çünkü arka arkaya maç oynayıp, maç-dinlenme temposundan çıkıp iki hafta boyunca istediğimiz yeni şeyleri çalışma fırsatı bulduk. Bunları da en iyi şekilde sahada uygulamaya başladık ve sonuçlar geldi. Sonuçlar gelince takımın özgüveni yükseldi. Bu dönemde takımda bazı sakatlıklar yaşandı ama transfer penceresinin açık olması da bize bu anlamda imkân sağladı.

"POZİTİF SONUÇLAR ALIYORUZ"

Mesela Milan’a baktığınız zaman onun çok farklı boyutta bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz. O da takımımıza istikrar kattı. Aynı zamanda takım şu anda özgüvenli bir şekilde birlik olmuş durumda. Sadece futbol anlamında gelişmiyorlar, bir futbol takımının içerisinde oluşturabileceğimiz ufak bir aile olma anlamında da gelişiyorlar. Şu anda bizim için işler pozitif gidiyor. Yanılmıyorsam 10-11-12 maçtır mağlubiyetimiz yok. Pozitif sonuçlar alıyoruz ama en önemlisi bizim için yarın oynayacağımız maç.

"GİTMEMİZ GEREKEN UZUN BİR YOLUMUZ VAR"

Çünkü yarın oynayacağımız maç önümüzdeki maç ve hala gitmemiz gereken uzun bir yol var. UEFA turnuvalarındaki tecrübem bana şunu söylüyor ki bu tarz eleme maçlarında her şey mümkündür. Evet, 3-0 çok iyi bir skor olarak gözükebilir ama işi yarın bitirmemiz gerekiyor. Bitirmemiz için de yarın işimizi iyi yapmamız gerekiyor" dedi.