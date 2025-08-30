Jose Mourinho İstanbul'dan ayrıldı! İşte o görüntüler...

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Türkiye'ye veda etti. Bu sabah 11.00 sularında havalimanına giden Mourinho, Türkiye'den ayrıldı.



Portekizli çalıştırıcının havalimanında tek başına olması dikkat çekti.



Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

