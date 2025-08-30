Jose Mourinho İstanbul'dan ayrıldı! İşte o görüntüler...

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, dün yaptığı açıklamayla, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Dünyaca ünlü teknik adam, bu sabah İstanbul'dan ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Türkiye'ye veda etti. Bu sabah 11.00 sularında havalimanına giden Mourinho, Türkiye'den ayrıldı.

Portekizli çalıştırıcının havalimanında tek başına olması dikkat çekti.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

