Jose Mourinho İstanbul’dan ayrılıyor. Nedeni ortaya çıktı

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Jose Mourinho İstanbul’dan ayrılıyor. Nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Ditrektör Jose Mourinho ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Portekizli teknik adamın bugün İstanbul’dan ayrılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de son haftalarda eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Jose Mourinho, bugün İstanbul'dan ayrılacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Jose Mourinho yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.

Portekizli teknik adam takıma 1 hafta izin verdi. Yabancı futbolcuların bir kısmı İstanbul'dan ayrıldı. Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Süper Lig'e hafta sonu oynanacak maçların ardından 2 hafta ara verilecek. Ligin ikinci yarısı 3 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

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