Jose Mourinho itiraf etti

Portekiz'in dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın görüşme yapıp gelecek sezon için takımın başına getirmek istediği, aynı şekilde Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Jose Mourinho, Rumen medyasından Emanuel Roşu'ya geleceği ile ilgili konuştu.

Roma'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Portekizli hoca, İtalyan ekibiyle büyük bir başarı yakaladığını belirtti. Jose Mourinho, "Kariyerimdeki en büyük başarıyı Roma'da yakaladım. Roma'yla iki Avrupa finaline ulaşmak, bunu başarmak imkansız. Kimsenin bunu bir daha yapabileceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Geleceği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Mourinho röportajında geleceğiyle ilgili de çarpıcı bir itirafta bulundu. Geçmişte Portekiz Milli Takımı'nı reddettiği için pişman olduğunu belirten Mourinho, "Kariyerimin sonunda doğru milli takımın başına geçmek istiyorum." şeklinde konuştu.