Portekiz Ligi'nde Benfica, Arouca ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, 5-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısını 3-0 önde tamamladığı maçı 5-0 kazanan Mourinho'nun ekibi puanını 21 yapıp maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Benfica'ya bu maçta galibiyeti getiren golleri Vangelis Pavlidis (3), Nicolas Otamendi ve Franjo Ivanovic kaydetti.

Benfica, bu sezon Portekiz Ligi'nde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Ligde 9 maç sonunda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Benfica, bu karşılaşmalarda 18 gol atıp kalesinde 4 gol gördü.