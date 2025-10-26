Portekiz Ligi'nde Benfica, Arouca ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, 5-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısını 3-0 önde tamamladığı maçı 5-0 kazanan Mourinho'nun ekibi puanını 21 yapıp maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Aslan liderliğini perçinlemek istiyor! İşte Galatasaray ve Göztepe'nin muhtemel ilk 11'leriAslan liderliğini perçinlemek istiyor! İşte Galatasaray ve Göztepe'nin muhtemel ilk 11'leriSpor

Jose Mourinho nefes aldı! - Resim : 2

Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında! İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leriBeşiktaş Kasımpaşa deplasmanında! İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leriSpor

Benfica'ya bu maçta galibiyeti getiren golleri Vangelis Pavlidis (3), Nicolas Otamendi ve Franjo Ivanovic kaydetti.

Benfica, bu sezon Portekiz Ligi'nde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Ligde 9 maç sonunda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Benfica, bu karşılaşmalarda 18 gol atıp kalesinde 4 gol gördü.

Göztepe maçının Okan Buruk için özel bir anlamı var!Göztepe maçının Okan Buruk için özel bir anlamı var!Spor