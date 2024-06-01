Jose Mourinho onay verdi Fenerbahçe'de ilk imza atıldı

Süper Lig'de sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonun planlaması başladı.
Teknik direktörlük görevi için dünyaca ünlü Jose Mourinho ile anlaşan Sarı-Lacivertli ekip iç transferde ilk imzayı Michy Batshuayi'ye attırdı.
Fenerbahçe'nin bu sezonki maçlarını mercek altına alan Portekizli hoca, Belçikalı santrforun kalması yönünde rapor verdi.
Bunun üzerine harekete geçen yönetim, Batshuayi'nin sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyon maddesini kullandı.
Michy Batshuayi bu sezon 43 maçta forma giydi. 24 gol, 3 asistlik performans sergileyen Belçikalı yıldız, özellikle son dakikalarda sahne alıp, takımına kritik puanlar kazandırdı.
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