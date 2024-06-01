Jose Mourinho onay verdi Fenerbahçe'de ilk imza atıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jose Mourinho onay verdi Fenerbahçe'de ilk imza atıldı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da onayıyla Michy Batshuayi'nin sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Süper Lig'de sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonun planlaması başladı.

Teknik direktörlük görevi için dünyaca ünlü Jose Mourinho ile anlaşan Sarı-Lacivertli ekip iç transferde ilk imzayı Michy Batshuayi'ye attırdı.

Fenerbahçe'nin bu sezonki maçlarını mercek altına alan Portekizli hoca, Belçikalı santrforun kalması yönünde rapor verdi.

Bunun üzerine harekete geçen yönetim, Batshuayi'nin sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyon maddesini kullandı.

Michy Batshuayi bu sezon 43 maçta forma giydi. 24 gol, 3 asistlik performans sergileyen Belçikalı yıldız, özellikle son dakikalarda sahne alıp, takımına kritik puanlar kazandırdı.

542889.jpg

İlgili Haberler
Aziz Yıldırım yerle bir etti
Şifo Mehmet ve Recep Çetin Fenerbahçe'nin elinden nasıl alındı? Kazan birahanesinin esrarengiz sırrı
Göztepe imzayı attırdı
Son Haberler
Tuna Kaya zengin edecek yatırım aracını açıkladı. Bunu yapan yüzde 250 kazanacak Ekonomi
Tuna Kaya zengin edecek yatırım aracını açıkladı. Bunu yapan yüzde 250 kazanacak
Gören şaştı kaldı: Dövmeden kakül yaptırdı Video
Gören şaştı kaldı: Dövmeden kakül yaptırdı
Goril ve oğlunun tırtıl merakı kameraya yansıdı Video
Goril ve oğlunun tırtıl merakı kameraya yansıdı
Aziz Yıldırım yerle bir etti Spor
Aziz Yıldırım yerle bir etti
Elektrik aboneliğinde yeni dönem. Herkes için zorunlu olacak Ekonomi
Elektrik aboneliğinde yeni dönem. Herkes için zorunlu olacak
Emu kuşuyla keçinin arkadaşlığı güldürdü Video
Emu kuşuyla keçinin arkadaşlığı güldürdü