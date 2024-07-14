Jose Mourinho patladı

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Jose Mourinho patladı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho Emre Mor'a sert uyarılarda bulundu.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho Emre Mor ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Oyuncunun antrenmanlardaki takım oyununa uzak bireysel tarzından rahatsız olan Portekizli teknik adam Emre Mor’a sert bir uyarıda bulundu.

"OYUN BUNDAN İBARET DEĞİL"

Böyle devam ederse üst düzey bir futbolcu olamayacağını söyleyen Jose Mourinho, "Takım oyununda hiç yoksun. Topu aldığın zaman etrafını hiç görmüyorsun. Bireysel yeteneklerin çok üst düzey ama böyle gidersen üst düzey futbolcu olamazsın, oyun bundan ibaret değil" ifadelerini kullandı.

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