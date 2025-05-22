Jose Mourinho şampiyonluğu anlattı

Inter ile 2010 yılında Şampiyonlar Ligi'nin kazanan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, zaferin 15. yıl dönümünde BBC'ye konuştu.

ZAFER GÜNLERİNİ ANLATTI

Mourinho "Harika bir başkanım vardı, Sayın Moratti. Bana 'Jose, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için neye ihtiyacımız var?' diye sordu. Ona hemen 'Daha hızlı bir stoper gerekiyor ki daha önde oynayabilelim' dedim. Bu, Lucio oldu. 'Yaratıcı bir orta saha oyuncusu lazım' dedim, Wesley Sneijder'i aldık. Ve bir forvet, kritik anlarda sahneye çıkacak biri… O da Genoa'dan aldığımız Diego Milito'ydu.

Zlatan Ibrahimovic'i Barcelona'ya sattık. O transferde önemli bir bedel ödedik ama sonunda kazanan biz olduk. O takımda her şey vardı. Karakter, tecrübe, fiziksel güç, empati ve arkadaşlık… Sadece bu üç parçayı eksik görüyordum. Onlar gelince bir sonraki sezon bizim sezonumuz oldu." ifadelerini kullandı.