Jose Mourinho şarap işine girdi!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendi tasarımı olan şarap markasını tanıttı. Mourinho'nun şarabı, Portekiz’in Douro Bölgesi'nde üretiliyor ve şişesi 120 Euro'ya satılıyor.

"ÖZEL BİRİYLE PAYLAŞMANIZ İÇİN ÜRETİLDİ"

Mourinho "Başarılarım, çalışmalarım ve azmim her şeyi anlatıyor. İşte bu 'Special One'. Bu şarap, doğduğum toprakların ruhunu ve hayattan keyif alma tutkusunu yansıtıyor. Tutku ve özenle yaratıldı. Bu, özel bir kişiden başka bir özel kişiye bir armağan. Ben hiçbir zaman şişenin bir parçası olmadım, ben şişeyi yarattım. Portekiz'in en sevdiğim bölgelerinden biri olan Douro’dan özel olarak seçildi. Kutlamalarda ya da sevdiklerinizle geçirdiğiniz anlarda, bu şarap, gerçekten özel biriyle paylaşmanız için üretildi." sözleriyle yeni şarabını tanıttı.