Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de bir veda daha! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımına imza atıyor

Fenerbahçe’nin geçen sezon devre arasında yaklaşık 11,5 milyon euro bonservis edeli ödeyerek Aston Villa’dan kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Diego Carlos, sarı-lacivertli kulüpte beklentilerin oldukça altında kaldı. Kadroda düşünülmediği kendisine iletilen ve bir süredir takım arayan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, İtalya Serie A ekiplerinden Como ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE'DE DIEGO CARLOS İLE AYRILIK GERÇEKLEŞİYOR

Matteo Moretto'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Como 1907, Diego Carlos'un satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Brezilyalı stoper, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun jaberine göre; Como, tecrübeli savunmacı için Fenerbahçe'ye 2.8 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

