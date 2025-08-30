Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de bir veda daha! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımına imza atıyor

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da bir süredir takımdan ayrılığı gündemde olan Diego Carlos için beklenen oldu. Brezilyalı savunmacı, yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya'ya uçtu. İşte detaylar...

Fenerbahçe’nin geçen sezon devre arasında yaklaşık 11,5 milyon euro bonservis edeli ödeyerek Aston Villa’dan kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Diego Carlos, sarı-lacivertli kulüpte beklentilerin oldukça altında kaldı. Kadroda düşünülmediği kendisine iletilen ve bir süredir takım arayan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, İtalya Serie A ekiplerinden Como ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE'DE DIEGO CARLOS İLE AYRILIK GERÇEKLEŞİYOR

Matteo Moretto'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Como 1907, Diego Carlos'un satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Brezilyalı stoper, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun jaberine göre; Como, tecrübeli savunmacı için Fenerbahçe'ye 2.8 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

