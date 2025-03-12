Jose Mourinho "Yarın akşam için şansımız olduğunu düşünüyorum"

Fenerbahçe yarın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoçya ekibi Rangers FC ile Ibrox Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Jose Mourinho karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"ŞU AN DEZAVANTAJLIYIZ"



Portekizli teknik adam, önlerinde bir daha 90 dakika daha olduğunu belirterek, "Geçen haftaki maçta olan şeyleri özümsemek için bir hafta geçirdik. Tabii ki herkesin kendine göre çıkardığı bir takım sonuçlar vardı. Bu sonucun vermiş olduğu sebep genelde bizim hatalarımız olduğu söylendi. Ancak ben şunu söyleyebilirim; bu seviyede yapacağınız hatalar size maçlara ya da tur atlamalara mal olur, tur kaybetmeye mal olur. Ancak açık olan şey hala açık. Şu an dezavantajlıyız, ilk maçı kaybettik.

Bizim özgüvenimize zarar verecek herhangi bir şey üzerine düşünmek istemiyorum. Sadece önümüzde bir 90 dakika daha olduğunu biliyoruz ve son 18 maçta iyi sonuç aldık. Ve Rangers’a kötü bir sonuç aldık. Biliyoruz ki takımımız 18 maçtır iyi sonuçlar alan bir takım ve geçen haftaki maçta Rangers’a karşı oynayan takım biz değiliz aslında. Şu anda sadece bu maçı düşünüyoruz. Başka bir şey düşünmüyoruz. Pazar günü de İstanbul’da çok zor bir maça çıkacağız. Tabii ki ligde şampiyon olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, bizim için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Ancak yarınki maçta hatalarımızı tekrarlamamalıyız. Çünkü tekrarlarsak bu tarz hatalar, Rangers gibi bir takıma karşı yaptığınız hatalar hem defansif hem de yakın oyunla hata yapmayı bekleyen böyle bir takım karşı, kontra ataklara çıkan bir takıma karşı yapacağınız hatalar olmamalı ve böyle takımlara karşı hata işlememelisiniz" diye konuştu.

"BİZİM HATA YAPMAMIZI BEKLEYECEKLER"

Mourinho yarınki maç için sadece bir şüphesi olduğunu vurgulayarak, "Ibrox, ikonik bir stadyum, İngiltere’de ve İskoçya’da bilinen. Ve tabii ki taraftarlar burada savunmaya dayalı performansı kabul etmeyeceklerdir. Onlar için başarılı olabilir ancak kabul edebilecekler mi defansif davranışı? Biz, futbol için hazırız. Rangers’ın aynı şekilde oynamasını bekliyoruz. Bizim hata yapmamızı bekleyecekler, Cerny ve Dessers gibi oyuncular kontrataklara çıkacaklar. Ya da Ferguson farklı bir şekilde mi oynamaya karar verir, öncesinde ilk golü mü atarlar, çok güçlü mü oynarlar?.. Bilmiyorum sabırlı mı olmamız gerekir? Eğer üstünlük sağlarsak, güçlü bir şekilde savunursak Ev sahibi takım bastırmaya çalışacak, bununla ilgili bir şey söyleyemem. İki durumda da çalışma fırsatımızın olduğu bir süreç oldu. Geçtiğimiz hafta hem defansif blokları çalışabildiğimiz, yüksek baskı yapan takımlara karşı bir çalışma yaptık. Umarım bu performansımızı sahaya koyabiliriz ve sonuna kadar da götürebiliriz. Oyuncularımdan istediğim tek şey ve oyuncularıma şöyle demem ben; ‘Yarın gelin buraya, yarın bu turu atlayacağız.’ Hayır, ‘Tabii ki geleceğiz ve buna bir şans vereceğiz.’ derim" ifadelerini kullandı.





"YARIN AKŞAM İÇİN ŞANSIMIZ VAR"

Tur atlama şanslarının olduğunun altını çizen Mourinho, "Geçtiğimiz haftaki sonuçtan sonra kendimi kırılmış hissetmiyorum. Kırılmış değilim. Rangers iyi bir takım ve bizim de bu turu atlama şansımız var. Kırılmış, yaralanmış ya da ‘intikam alacağım, onlara gösterelim’ gibi bir duygu içinde değilim. Sadece bizim daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Şunu da söyleyelim, kaybetmeyi hak ettik. O penaltı geçerli olabilirdi, bizim için daha mental değişiklik olabilirdi. Çünkü biz hatalar yaptık ve bizim yaptığımız hataları da çok iyi değerlendirdiler, fırsata çevirdiler, birlikte savaştılar, kazandılar. Birlikte kazanmayı hak ettiler. Herhangi bir kötü duygum yok. Herhangi bir hayal kırıklığım yok. Sadece bir maç oynadık. Şu an ligimize odaklıyız. Pazar günü çok iyi maçımız var. Pazar günü için hazırım. Şu an sadece yarını düşünüyorum ve yarın akşam için bir şansımız olduğunu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.



"BİZDEN ÇOK FARKLI BİR TAKIM DEĞİLLER"

Avrupa'da 200 maçının olduğunu söyleyen Mourinho, "Ancak sahamızda oynadığımız bir maçta 2 farkla kaybettiğimi hatırlamıyorum. Evde iki farkla kazanmak ya da deplasmanda 3 farkla kazanmak Hepsi oldu, hepsini yaşadım. Yarın için işimizi yapmalıyız. İşimizi yaptığımız sürece bunun mümkün olmayacağını düşünmüyorum. Sahip olduğumuz her şey bunun için mümkün kılıcı. İstanbul’da çok zor bir maç oynadık. Günün sonunda bizden çok farklı bir takım değiller. Sürekli hata yapan, eğer biz aynı hataları yaparsak elenmeyi hak ederiz. Bakalım yarın akşam ne olacak" diye konuştu.