UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Benfica sahasında Napoli ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi başardı. Turnuvadaki ilk 4 maçından puan alamayan Portekiz ekibi, son 2 maçta 2 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çekti.

'BENFICA'YA SALDIRMASI ÇOK ZOR OLACAK'

Öte yandan Jose Mourinho, Napoli maçı sonrası yaptığı açıklamalarla yine Portekiz'de bir kez daha en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Son haftalarda kendisini eleştiren gazetecilere gönderme yapan deneyimli teknik adam, "'Uzmanların' Benfica'ya saldırması çok zor olacak. Zorlanacaklar çünkü Benfica harika bir oyun oynadı." dedi.

Arda Güler Manchester City maçında olay oldu!Arda Güler Manchester City maçında olay oldu!Spor

Jose Mourinho yine Portekiz'i karıştırdı! - Resim : 2

Basketbol maçında oyuncu hakeme kafa attıBasketbol maçında oyuncu hakeme kafa attıSpor

'HİÇBİR ŞEY BİLMEYEN...'

Aynı basın toplantısında bir gazetecinin sorduğu soruyu beğenen Mourinho, "Konuya hakimsin, tebrikler. Belki de hiçbir şey bilmeyen o her şeyi bilenlerden birinin yerine seni alırlar. Harika bir soru." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal!Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal!Spor
Galatasaray'dan TFF'ye ilginç protesto!Galatasaray'dan TFF'ye ilginç protesto!Spor
Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! Beklenmedik atamaBeşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! Beklenmedik atamaSpor