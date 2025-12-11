UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Benfica sahasında Napoli ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi başardı. Turnuvadaki ilk 4 maçından puan alamayan Portekiz ekibi, son 2 maçta 2 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çekti.

'BENFICA'YA SALDIRMASI ÇOK ZOR OLACAK'

Öte yandan Jose Mourinho, Napoli maçı sonrası yaptığı açıklamalarla yine Portekiz'de bir kez daha en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Son haftalarda kendisini eleştiren gazetecilere gönderme yapan deneyimli teknik adam, "'Uzmanların' Benfica'ya saldırması çok zor olacak. Zorlanacaklar çünkü Benfica harika bir oyun oynadı." dedi.

'HİÇBİR ŞEY BİLMEYEN...'

Aynı basın toplantısında bir gazetecinin sorduğu soruyu beğenen Mourinho, "Konuya hakimsin, tebrikler. Belki de hiçbir şey bilmeyen o her şeyi bilenlerden birinin yerine seni alırlar. Harika bir soru." ifadelerini kullandı.