Jose Mourinho'dan Benfica maçı öncesi Fenerbahçelileri üzecek sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuştu.

İşte o açıklamalardan öne çıkanlar;

"AYNI ATMOSFERİ İSTİYORUM"

Feyenoord maçındaki atmosferi istediğini belirten Jose Mourinho, "Feyenoord maçındaki atmosferin olmasını isterim. Ben geldiğimden beri olan en iyi atmosferdi. Şampiyonlar Ligi'ne bir adım kaldı, taraftarların heyecanlı olması normal." dedi

"EN ZOR YOL BİZE ÇIKTI"

Şampiyonlar Ligi için en zor yolun kendilerine çıktığını belirten Portekizli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için en zor yol bize çıktı. Önce Feyenoord, sonra Benfica. Takım çok motive. En kötü ihtimalde Avrupa Ligi cebimizde. Ama eğer Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansınız varsa, elinizden gelen her şeyi yapmalısınız." açıklamasında bulundu.

"HER ŞEYİ DENEYECEĞİZ"

"Fenerbahçe'nin tur şansı nedir?" sorusuna Jose Mourinho, "Benfica'nın favori olduğunu söylemek istemiyorum ama bu sadece bir düşünce. Benfica'nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica'yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz." sözlerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

"Kerem konusunu sizden dinlemek isterim." sözüne Deneyimli antrenör, "Kerem oynarsa yarın Benfica için oynayacak. Kerem'i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir. Böyle bir ihtimal var." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Yılın sürprizini resmen duyurdular! Alexander Sörloth lige geri dönüyor

Anderson Talisca ezeli rakibe gidiyor! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Fenerbahçeliler şoka uğradı

"FARKLI ŞEYLER YAPMAYACAĞIZ"

Jose Mourinho, Benfica maçında farklı şeyler yapmayacaklarını söyleyerek, "Futbol taktik oyunu. Taktik dediğimiz zaman ben ve Bruno bir şeyler yapacağız. Alışkın olmadığımız şeyler de yapabiliriz. Benfica'nın çok sürpriz bir şeyler yapacağını düşünmüyorum taktiksel olarak. Biz de aynı şekilde. Benfica'yı ve kalitesini düşünürsek aynı şeyler yapmayacağız ve farklı şeyler de yapmayacağız. Biraz daha tahmin edilemeyen bir eleme olabilir. Çünkü çok fazla sonucu etkileyen faktörler olacak. Oyun nasıl akacak, bu önemli. İlk maçın nasıl geçeceği çok önemli. Maçlardan önce yaptığımız çalışmalara inanıyorum. Oyuncular iyi hazırlanmalı. Bu maçı oynamayı çok istiyorum." dedi.

"EN ÇOK NICE'I İSTİYORDUM"

Play-off turunda en çok Nice'i istediğini açıklayan Mourinho, "Ben Nice'i istiyordum, Benfica geldi. İlk maçı deplasmanda isterdim, evde oynuyoruz. Realiteye bakmak lazım. Gerçeklik, Benfica ile ilk maçı evde oynayacağımız. Feyenoord'a karşı buradaki maç karar maçıydı ama yarın da burada hiçbir şey bitmeyecek. Bu bir fark ama Bruno Lage nasıl düşünecek bilmiyorum. Ben bu maçı ikinci maç yok gibi oynamak istiyorum. Bu maçı kazanmak istiyorum. Ufak bir farkla kaybedersek hayat devam eder, Lizbon'a gideriz. Ben bu maçı ikinci maç olmayacakmış gibi oynayacağım." sözlerini kullandı.

"BENFICA'YA KARŞI DAİMA KAZANIYORDUM"

"Benfica'ya karşı 9 maçta sadece 1 kez kaybettiniz. Bu bir psikolojik üstünlük sağlar mı?" sorusuna 62 yaşındaki teknik adam şu şekilde yanıt verdi:

"Benfica'ya karşı daima kazanıyordum, çünkü çok daha iyi takımlarla karşılaştım. Porto, Benfica'dan çok daha iyiydi. Manchester United çok daha iyiydi Benfica'dan. Leiria o dönemde Benfica'dan daha iyiydi. O yüzden Benfica'ya karşı çok kazandım. O dönemlerdeki takımlarla bugünü karşılaştıramıyorum. Bugün Benfica çok güçlü. Bir Şampiyonlar Ligi takımı. Çok fazla kaliteli oyuncuları var. Bence sadece basın bu tarz şeyleri hatırlar. Benfica'daki hiç kimse benim sonuçlarımı hatırlamaz. Ben de eski sonuçları önemsemem. Bunlar tamamen tesadüf. Bu şekilde bakmıyorum."

Anlaşma resmen sağlandı! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için servet ödeyecek: İşte Galatasaray'ın kazanacağı ücret...

Transferi resmen duyurdular! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe...

Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor!