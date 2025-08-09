Jose Mourinho'dan çok konuşulacak Roma itirafı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jose Mourinho'dan çok konuşulacak Roma itirafı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Moruinho, Roma dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Roma'da çalışmasının kendisine özel bir deneyim yaşattığını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Futebol Total'e özel röportaj verdi. Dünyaca ünlü teknik adam, verdiği röportajda eski takımı Roma ile ilgili önemli sözler sarf etti.

JOSE MOURINHO'DAN ROMA SÖZLERİ

Roma dönemiyle ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "Roma benim için büyük bir zevkti. Yumartasız omlet yaptım demek istemem, bu oyuncularıma saygısızlık olur ancak tüm sorunlarımıza, finansal fair-play kısıtlamalarına, transfer yapamamamıza rağmen Konferans Ligi'ni kazanmak ve iki yıl üst üste Avrupa'da finale çıkmam...

Süper Lig devinden Sadio Mane bombası! 2 yıllık imzayı duyurdularSüper Lig devinden Sadio Mane bombası! 2 yıllık imzayı duyurdular

99.jpg

Fenerbahçe'den Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından sert açıklama!Fenerbahçe'den Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından sert açıklama!

Kariyerimin en iyi işlerinden biri." dedi.Portekizli teknik adam, "Birleşik olmayan bir kulübü birleştirmeyi başardım, kaçan birçok taraftarı geri getirdim. Roma'da çalışmam bana özel bir deneyim yaşattı." diye konuştu.

Beşiktaş'tan dünyayı sarsacak transfer! Kulübüyle anlaşma sağlandıBeşiktaş'tan dünyayı sarsacak transfer! Kulübüyle anlaşma sağlandı

Galatasaray'ın kalede artık tek hedefi var!Galatasaray'ın kalede artık tek hedefi var!

Trabzonspor'a Arjantinli 10 numara!Trabzonspor'a Arjantinli 10 numara!

Son Haberler
Güvenlik kamerası ele verdi! Mersin’de tamirhanede korkunç olay
Güvenlik kamerası ele verdi! Mersin’de tamirhanede korkunç olay
Adıyaman’da otomobiller çarpıştı! 2 yaralı
Adıyaman’da otomobiller çarpıştı! 2 yaralı
Fenerbahçe'den kavga dövüş ayrılmıştı! Kıta değiştiren imzayı attı
Fenerbahçe'den kavga dövüş ayrılmıştı! Kıta değiştiren imzayı attı
MHP’de istifa depremi! Açılım tiyatrosu sürerken...
MHP’de istifa depremi! Açılım tiyatrosu sürerken...
Sosyal medya ifşa etti! Kadının görüntüleri polisi alarma geçirdi
Sosyal medya ifşa etti! Kadının görüntüleri polisi alarma geçirdi