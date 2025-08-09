Jose Mourinho'dan çok konuşulacak Roma itirafı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Futebol Total'e özel röportaj verdi. Dünyaca ünlü teknik adam, verdiği röportajda eski takımı Roma ile ilgili önemli sözler sarf etti.

JOSE MOURINHO'DAN ROMA SÖZLERİ

Roma dönemiyle ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "Roma benim için büyük bir zevkti. Yumartasız omlet yaptım demek istemem, bu oyuncularıma saygısızlık olur ancak tüm sorunlarımıza, finansal fair-play kısıtlamalarına, transfer yapamamamıza rağmen Konferans Ligi'ni kazanmak ve iki yıl üst üste Avrupa'da finale çıkmam...

Kariyerimin en iyi işlerinden biri." dedi.Portekizli teknik adam, "Birleşik olmayan bir kulübü birleştirmeyi başardım, kaçan birçok taraftarı geri getirdim. Roma'da çalışmam bana özel bir deneyim yaşattı." diye konuştu.

