Jose Mourinho'dan duygusal çıkış! 'Feyenoord maçı sonrası ağlayabilirim'

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ile kaptan Mert Hakan Yandaş, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord ile oynanacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

MERT HAKAN YANDAŞ: TÜNELDEKİ IŞIĞI GÖRDÜK

Mert Hakan Yandaş, kaptanlık görevine getirilmesi ve sakatlık süreciyle ilgili konuşarak, "Hocamızın almış olduğu bir karar. Ona da teşekkür ediyorum. Bandın önemi benim için hiçbir zaman olmadı. Fenerbahçe camiasında 6'ıncı sezonum. İlk gün nasıl davranıyorsam bugün de o bilinçle davranıyorum. Talihsiz bir süreç yaşadım. Dünyada çok görülmeyen bir şey. 4 ayda her gün yaklaşıkl 3-4 saat antrenman yapıyorum. Tüneldeki ışığı gördük. Yakın zamanda güçlü bir şekilde geri dönüp takıma saha içinde de yardımcı olmak istiyorum. Saha dışında da takıma yardımcı oluyorum. Yeni gelen oyunculara camianın büyüklüğünü anlatıyoruz. Adaptasyonlarında yardımcı oluyorum. Bunu tabii ki sadece ben yapmıyorum. Takım arkadaşlarımız da yapıyor. Bunu sürdürmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

MOURINHO: "ÇOK MUTSUZUM"

Porto’nun efsanelerinden Jorge Costa'nın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren, Jose Mourinho ise "Jorge'nin vefatından dolayı çok üzgünüm. O benim geçmiş hikayemin bir parçası. Bu durumdan dolayı çok mutsuzum. Şu an buradayım. O bugün burada olsa bana, 'Beni unut ve işini yap' derdi. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. sonrasında ağlayabilirim." diye konuştu.

"İYİ BİR MEYDAN OKUMA OLACAK"

Feyenoord eşleşmesini değerlendiren Mourinho, "Ben her zaman buraya gelmekten dolayı mutlu olurum. Burada 97 yılında Barcelona-PSG Avrupa kupası finali oynadım. Daha sonra Feyenoord'a karşı çok maç oynadım. Kaç maç olduğunu unuttum. Zemin burada genellikle çok güzel olur. Böyle bir ortamda oynamak rakip takım için de heyecan vericidir. Ben batıl inançlı birisi değil. Kalkıp onlara karşı bütün maçları kazandık diye düşünmem. Genç ve iyi bir takım. Prensipleri var. İyi oyuncularını kaybetmiş olabilirler. Ancak gidenlerin yerini doldurabilirler. Bizim için iyi bir meydan okuma olacak." dedi.

"VAN PERSIE'NİN İŞİNİ BEN YAPMAYACAĞIM"

Portekizli teknik adam Feyenoord'dan beğendiği oyuncuların sorulması üzerine ise "Sorunuza cevap vermeyeceğim. Eğer cevap verirsem, belirttiğim oyuncular mutlu ve motive olacak. Belirtmediğim oyuncular da hırslanacaklar ve iki kat motive olacaklar. Bu yüzden van Persie'nin işini ben yapmayacağım. Onun kendi oyuncularını motive etmesi gerekiyor. Geçen seneki maçlarını, sezon öncesi maçlarını takip ettik. Takıma katılan oyuncuları takip ettik. İyi ve pozitif bir takım. Tam bir Feyenoord takımı. Zor bir maç olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız." diye cevap verdi.

"DURUM 0-0, ŞANSLAR EŞİT"

İki takımın da şanslarını eşit gördüğünü ifade eden tecrübeli teknik adam, "Şansları yüzde 50-50 görüyorum. Şu an durum 0-0. Şanslar eşit. Bizi favori görmüyorum. Onları da asla üstümüzde görmüyorum. Robin'i pek çok insandan iyi tanıyorum. Umarım başarılı olur. Ancak bizim maçlarda değil sonrası için başarı diliyorum kendisine." ifadelerini kullandı.

"KADRODAKİ HER OYUNCU OYNAYACAK DURUMDA"

Kadrodaki her oyuncunun oynamaya hazır olduğunu belirten Mourinho, "Mert hariç burada olanların hepsi oynayacak durumdalar. Sezon öncesi kampın başına katılmak farklı sonra katılmak farklıdır. İki yeni transferimiz de tecrübeli oyuncular. Şampiyonlar Ligi tecrübeleri var. Duygusal olarak bu durum onlar için zor değil. Fiziksel olarak bir eksiklik hissederlerse de bunu telafi edecek tecrübeleri var." diyerek Skriniar ve Semedo'nun forma giyme ihtimallerinin olduğunu vurguladı.

"BENİ SÜPER LİG'DE NELERİN BEKLEYECEĞİNİ BİLİYORUM"

Son olarak geçen seneden nelerin farklı olacağının sorulması üzerine konuşan Mourinho şunları söyledi:

"Ben her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışırım. Geçen seneden fark şu olacak; birçok şey yeniydi benim için. Birçoğu inanması zor şeylerdi ama en azından bu sene beni nelerin bekleyebileceğini biliyorum. Burası yeni bir yer değil artık. Süper Lig'de beni nelerin bekleyeceğini biliyorum. Benim için hiçbir şey yeni değil her şey dejavu olacak."