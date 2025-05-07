Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ekonomisine büyük darbe! İnanılmaz rakam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sezon başında büyük beklentilerle takımın başına getirdiği Jose Mourinho beklenen etkiyi yapamadı. Sadece derbilerde değil aynı zamanda Süper Lig'de ilk 6'da yer alan takımlardan sadece Başakşehir'i mağlup edebilen dünyaca ünlü teknik adamın takımdan ayrılması yönünde camiadan sesler yükselmeye devam ediyor.

Özellikle son olarak Beşiktaş'a da evinde mağlup olduktan sonra yaptığı açıklamalarla herkesin tepkisini çeken Mourinho'nun Fenerbahçe'nin kasasından çıkarttığı rakama duyanlar inanamadı.

JOSE MOURINHO HAMLESİ FENERBAHÇE'YE 1.4 MİLYAR TL'YE PATLADI!

Takımın başına geçtikten bu yana yaptığı transferlerle dikkat çeken Jose Mourinho'nun ekibiyle beraber Fenerbahçe'ye 1 sezonluk maliyetinin 15 milyon euro olduğu ortaya çıktı. Takıma 12 transfer yapılırken, bu oyuncular için ödenen bonservis ve kiralama ücretleri için tam 65 milyon euro ödendi. Aynı zamanda bu isimlerin yıllık net maaşları için de 27.8 milyon euro ödendi.

SÜPER LİG'İN EN PAHALI TRANSFERİNİ YAPTIRDI

Jose Mourinho, takımın başına geçtikten sonra forvet pozisyonu için Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi transfer ettirdi. Sarı-lacivertliler, Faslı oyuncu için Endülüs ekibine 19.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu transfer, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

Bütün bunlar toplandığında 62 yaşındaki teknik adam, bu sezon Fenerbahçe'ye 107.8 milyon euro bedel ödetti. Bu rakam da yaklaşık 4.7 milyar TL'ye denk geliyor.