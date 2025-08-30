Jose Mourinho'dan Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Portekizli teknik adam Mourinho, bugün Türkiye’ye veda etti. Bu sabah havalimanına giden teknik adam Türkiye'den tek başına ayrıldı.

Portekiz'e ulaşan Mourinho basının sorularını yanıtlarken "Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü? dedi. Muhabirin "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?" sorusuna ise Mourinho "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter." ifadelerini kullandı.