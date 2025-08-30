Jose Mourinho'dan Fenerbahçe sözleri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe sözleri

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mourinho ülkesi Portekiz'e döndü.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Portekizli teknik adam Mourinho, bugün Türkiye’ye veda etti. Bu sabah havalimanına giden teknik adam Türkiye'den tek başına ayrıldı.

Portekiz'e ulaşan Mourinho basının sorularını yanıtlarken "Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü? dedi. Muhabirin "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?" sorusuna ise Mourinho "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’ndan olay yaratacak hamle! CHP’li isim açıkladı
AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’ndan olay yaratacak hamle! CHP’li isim açıkladı
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Galatasaray'ın rakibi Eintracht Frankfurt Can Uzun ile 2'de 2 yaptı
Galatasaray'ın rakibi Eintracht Frankfurt Can Uzun ile 2'de 2 yaptı
Emniyet Atatürk'süz paylaşım yaptı! Özgür Özel ateş püskürdü
Emniyet Atatürk'süz paylaşım yaptı! Özgür Özel ateş püskürdü
Altay Bayındır son dakikada güldü
Altay Bayındır son dakikada güldü