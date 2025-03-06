Jose Mourinho'dan Galatasaray'a olay sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Rangers maçı öncesinde TNT Sports'a konuştu.

Portekizli teknik adam Süper Lig'de Galatasaray hakim olduğu bir sistemin var olduğunu ileri sürerek ''Hakim oldukları sistemi yıkmak istiyorum'' dedi. İşte Mourinho'nun o sözleri.

"GALATASARAY'IN SİSTEMİNİ YIKMAK İÇİN UĞRAŞIYORUM"

Jose Mourinho "Türkiye'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet sadece bir futbol rekabeti değil. Galatasaray'ın hakim olduğu bir sistem var. Pek de hoş olmayan bir şey. Zor olsa da bunu yıkmak için çalışıyorum. Kendimi eskisinden çok daha iyi hissediyorum.

Harika bir takım olan Fenerbahçe'deyim. Adil bir şekilde kazanmak isteyen, temiz ve Türkiye Ligi'nin adil bir şekilde devam etmesini isteyen bir takım. Türk futbolunu temizlemek istiyorum. Ben de eskisinden daha iyi olduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.