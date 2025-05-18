Jose Mourinho'dan Galatasaray'a taş

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho Eyüpspor maçının ardından değerlendirmeler yaparken Galatasaray'ın kutlamaları ve Muslera'nın penaltı atmasını eleştirdi.

Mourinho "Ben tamamen ve sadece maça odaklanmıştım, başka hiçbir şeye değil. Tabii ki biliyorum, pozisyon anlamında, puan anlamında bu maç bizler için önemli değildi ama benim için her maç önemlidir. Bunu da oyuncularıma yansıtmaya çalıştım. Hafta boyunca profesyonel şekilde çalışmalarımızı sürdürdük ve bu maça en iyi şekilde hazırlandık ki sezonu mümkün olan en yüksek puanla bitirelim.

"TÜRKİYE LİGİ'Nİ DÜNYAYA NASIL OLDUĞUNU GÖSTERDİM"

Bu yaşamış olduğumuz üzüntüyü bir kenara bırakıp galibiyet almaya çalışalım. Amacımız buydu, bunu da başardık. Bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım. Bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum. Bütün dünyanın Türkiye Ligi'nin nasıl olduğunu görmesini sağladım.

GALATASARAY'IN KUTLAMASINA ELEŞTİRİ

Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir. Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları sene içindeki hikayelerin özeti gibi oldu. 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu." ifadelerini kullandı.