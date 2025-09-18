Jose Mourinho'dan imza töreninde Fenerbahçe'ye olay sözler!

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Fenerbahçe’nin Benfica’ya elenmesinin ardından görevine son verilen Jose Mourinho, sürpriz bir hamleyle Bruno Lage'ın yerine Portekiz ekibinin başına geçti.

BENFICA MOURINHO'YU DUYURDU

Benfica'dan yapılan açıklamada, Jose Mourinho'nun takımın yeni teknik direktörü olduğu ve tecrübeli çalıştırıcıyla 1 sezonluk anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

21 YIL SONRA PORTEKİZ'E GERİ DÖNDÜ

Son olarak Fenerbahçe’yi çalıştıran ve Porto, Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi Avrupa’nın dev kulüplerinde uzun yıllar görev yapan Mourinho, 21 yıl sonra ülkesine geri döndü.

MOURINHO: FENERBAHÇE BENİM SEVİYEM DEĞİLDİ

İmza töreninde konuşan Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptığını itiraf etti.

Mourinho, "Fenerbahçe'de işler kolaydı. 4'lü oynamak istiyordum ama kulüp, ben ayrıldıktan sonra 5 oyuncu transfer etti. Ben oradayken bu mümkün değildi. Mevcut duruma uyum sağlamak zorundasın ve ben uyum sağlarım. Benfica'nın kadrosunu övdüm ve yine öveceğim. Benfica'nın transfer döneminde harika bir iş çıkardığını düşündüm ve çok beğendiğim bir takımdı. Fair-play konusunda pek iyi bir örnek değilim ama daha iyiyim. Benfica ve Bruno Lage'yi tebrik etmek benim için kolay olmadı. Benfica'nın iyi oyuncuları var, iyi bir teknik direktörü vardı ama hayat böyle.

Yanlış bir tercih yaptım, pişman değilim. Fenerbahçe'ye gitmek hataydı; benim futbol seviyem değildi ama Benfica'ya dönmek benim dünyama geri dönmek gibi." diye konuştu.