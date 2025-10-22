Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Newcastle'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak Devler Ligi'nde bu hafta da puanla tanışamadı. Karşılaşmanın ardından konuşan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon başında Portekiz ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş sözler sarf etti.

"FENERBAHÇE 5 KATINI TEKLİF ETTİ"

"Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ve şu anda bizde yok. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu."

"ZİHİNSEL OLARAK ÇÖKTÜK"

Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli teknik adam, "İlk yarıda gol atma konusunda eksik kaldık çünkü maçın eşit olduğunu düşünüyorum ama daha çok pozisyon bulduk. Dört taneydi. Bu kadar çok gol atıp da gol atmamak zor. İlk yarıda sonuç son derece adaletsizdi. İkinci yarıda da benzer bir başlangıç yaptık ve ikinci gol oyunun gidişatını tamamen değiştirdi. Bu, göze alamayacağımız bir gol. Hücum odaklı bir duran toptu, pozisyon kaybettik. Takım psikolojik olarak zayıfladı ve büyük bir fark ortaya çıktı. Maçın son 30 dakikasına girildiğinde, bizimkinden tamamen farklı bir motora sahip olduklarını çok iyi biliyordum. Eşit olsaydık, tempo farkını gizleyebilirdik. Takım fiziksel ve zihinsel olarak çöktü. İlk yarıda yiyemediklerimizi son 15-20 dakikada yedik." ifadelerini kullandı.

"TOPARLANMAMIZ GEREKİYOR"

Jose Mourinho son olarak, "Elemeleri geçmek için 15 puana ihtiyacımız yok. Bence 9 ila 11 puan arası yeterli olacaktır. Zorlu maçlar oynamamıza rağmen elemeleri geçebileceğimizi söylemek... Benim için en zoru buydu. Evimizde oynayacağımız iki maç var ve toparlanmamız gerekiyor. İlk yarıyı iyi oynamış olmamızın bir önemi yok, bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan 3-0 kaybetmemiz. Toparlanmamız gerekiyor." dedi.