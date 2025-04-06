Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay gönderme

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, kadrodaki değişikliklerin sürpriz olmadığını belirtti.

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini aktaran Portekizli teknik adam, şunları kaydetti:"İyi bir teknik direktörleri var, kendisini çok beğeniyorum. Onların çizgiye basarak savunma arkası koşularıyla oynamalarını bekliyorduk. Bu sebepten 4'lü savunmayla çıkmaya karar verdik. Onlar da alışkın oldukları sistemle oynamadılar. Takıma tekrardan geri dönmek isteyen oyunculara da şans vermeye çalışıyorum. Maximin buna en iyi örnek. Geri dönmek için tekrardan form yakalayabilmek için çok çalıştı. Galatasaray maçında geldiğinin sinyallerini vermişti. 90 dakika oynayacak durumda değildi ama 60-65 dakikada bizim için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bugün yaptığımız değişikliklerin tek bir sebebi yok.

"NET BİR PENALTIMIZ VARDI"

4'lüye dönüşün birden fazla sebebi vardı. Geriyi 5'liyorlardı ve Zubkov ile Pedro Malheiro bize sorun yaşatırlardı. İyi bir maç oldu. İlk yarı çok dengeli bir oyundu. Tekrara düşmek istemiyorum ama neden çok net penaltımızda VAR hakeminin orta hakemi çağırmadığını anlamıyorum. Bodrum ve Galatasaray maçında da gitmişti. Net bir penaltımız vardı, maçın hikayesini çok net değiştirebilirdi. Ondan sonra da rakibimiz gol attı ve zor bir ikinci yarıya çıkmak zorunda kaldık."

"OKAN BURUK'U HOLLYWOOD İZLEMİŞTİR"

Derbide Okan Buruk ile aralarında yaşananlara ilgili soru üzerine Mourinho, "Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum çünkü buna vereceğim cevap tehlikeli olabilir. Bence bir görüntü bin kelimeden daha iyidir. Ben size olanları anlatırsam benim versiyonum olur. Galatasaray'ın teknik direktörünün kendince farklı versiyonu vardır. Kelimelerin çok anlamı yok, görüntüler kendilerini konuşur. Eminim Hollywood da izlemiştir olanları." şeklinde yanıt verdi.

"MAXİMİN'İ SEVİYORUM"

Taraftarların futbolcuların sakatlık durumundan yeteri kadar haberdar olmadığını ve kararları kendisinin verdiğini anlatan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maximin'i çok seviyorum. Kendisi harika bir çocuk. Fiziksel anlamda en üst seviyede olduğunda çok beğendiğim bir oyuncu. Kondisyonu düştüğünde ya da kafası Napoli'ye gitmekte olduğu zaman çalışmayı bıraktığında ben de işimi yapmak zorundayım. Onun yeteneklerine, yaratıcılığına ihtiyacımız var. Kendisi ve takım adına mutluyum. Futbol oynamayı seviyor, keyif aldığını görüyoruz. Umarım sezon sonuna kadar keyif alamaya ve ihtiyacımızı karşılamaya devam eder.

Taraftarların İrfan Can'ın adını bağırmasından memnunum ama her oyuncuya yapmadıkları için üzgünüm. Fenerbahçe'nin 35 milyon teknik direktörü var. Sadece bir teknik direktör karar veriyor. Doğru ya da yanlış olabilir ama bir kişi bu kararları veriyor. Bağırmaları farklı karar vermemi sağlamaz. İrfan da İsmail gibi sakatlıklar yaşadı. Dün adım adım takıma katıldı. Taraftarlar bu tarz şeyleri bilmiyor ama bir kişi biliyor."