Jose Mourinho'dan taraftarın tepkisine açıklama: Onları eleştiremem ama bu hatayı biz yaptık

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jose Mourinho'dan taraftarın tepkisine açıklama: Onları eleştiremem ama bu hatayı biz yaptık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçının ardından "Taraftarların tepkisi hakkında yorum yapamam. Onlar bu kulübün temeli. Ben bu kulübe hizmet eden birisiyim. Onları eleştiremem ama bu hatayı biz yaptık. Hata yapan bizdik" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri; 5. ve 45. dakikalarda Inaki Williams kaydetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK İYİ BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Bence bu akşam maçı izleyen herkes ne olduğunu biliyor. Maça çok iyi başladık. Manchester United maçına benzer bir oyun vardı. Çok iyi başlangıç yaptık. Rakibimiz zorluklar yaşadı. Daha sonra biz, burayı tekrarlıyorum, biz hata yaptık. Durum değişti. Ondan sonra ilk yarıda iyi oynamaya devam ettik

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