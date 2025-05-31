Jose Mourinho'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1 kazandıkları Konyaspor maçının açıklamalar yaptı.

"BAZI OYUNCULARIN GELECEĞİ SORU İŞARETİ"

Jose Mourinho "Bazı oyuncuların gideceği belli. Bazı oyuncular henüz soru işareti. Tadic, Dzeko gitti. Saint Maximin kiralık bir oyuncuydu. O da takımdan ayrıldı. Skriniar, Kostic ve Osayi Samuel soru işareti. Yeni bir takım kurmanın artı ve eksileri olur. Daha kolay ve zor olacağını yeni transferlerin kalitesi belirler. Taraftarlara şu mesajı veriyorum. Belki de onların duymak istemeyeceği şeyler. Benim takımımdaki oyuncuların hepsi iyi adamlar. Belki ben dünyanın en iyi teknik direktörü değilim. Belki onlar dünyanın en iyi oyuncuları değil ama bizler profesyoneliz. Oyuncularım yorgunlar. Tatil sonrası oyuncularım yine her şeylerini vermek için gelecek.

"EKİBİMDEN BAZI AYRILIKLAR OLACAK"

Ekibimden bazı ayrılıklar olacak. Ancak basında belirtilen 4 isim değil. Ayrılanlarla da karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırıyoruz. Bu tarz şeyler her yerde normal. Mesela Guardiola'nın asistanı Portekiz'e gitti. Klopp'un asistanı Guardiola'nın asistanı. Yani her yerde olan şeyler Türkiye'de sıra dışı karşılanıyor sanırım. Teknik heyetten ayrılan 3 isim olacak. Yeni katılan 2 kişi olacak. Bu kadar basit." dedi.