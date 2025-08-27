Jose Mourinho'nun açıklamaları olay olmuştu! Hamdi Akın'dan ışık hızıyla yanıt

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Jose Mourinho'nun Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalara cevap verdi. Akın, Portekizli teknik adamın sözlerini üstüne almadığını söyledi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Benfica maçı öncesi Jose Mourinho'nun sözleri hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Hamdi Akın, Jose Mourinho'nun "Kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum." sözlerine yanıt verdi.

Ekol TV'ye konuşan Akın, "Mourinho'nun açıklamalarını ben hiçbir şekilde üzerime almadım. Mourinho, beni çok iyi tanır. Başkan yardımcısı değilim, asbaşkanım; sorunun muhatabı ben değilim. Kaldı ki biz birbirimizi iyi tanırız." cevabını verdi.

HAMDİ AKIN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Benfica mücadelesi öncesi yaptığı değerlendirmede Portekiz temsilcisinin abartılacak bir takım olmadığını şu sözlerle söylemişti;

"Her şey olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya..."

