Jose Mourinho'nun derbi laneti sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Sezon başı sarı-lacivertlilerin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, ezeli rakiplerle oynanan derbilerde galibiyetle tanışamadı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'I YENEMEDİ

Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'a kaybeden Mourinho, konuk olduğu Beşiktaş karşısında da mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısında deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalırken, bugün de evinde Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.

Jose Mourinho'nun öğrencileri 2 Nisan'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında da Galatasaray'a 2-1'lik skorla elendi. Kanarya, bu sezon Süper Lig'de aldığı 3 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı. Ligde 75 puanda kalan Fenerbahçe, gelecek hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.