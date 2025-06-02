Jose Mourinho'nun ekibine katılacak mı? Volkan Demirel'den resmi açıklama

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Jose Mourinho'nun ekibine katılacak mı? Volkan Demirel'den resmi açıklama

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbol adamı, gündemde olan 'Mourinho'nun ekibine katılacak' iddialarına son noktayı koydu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de kötü geçen sezonun ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun yardımcıları görevlerinden ayrılmışlardı. Kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel'in, Portekizli teknik adamın ekibine katılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğini söyleyerek taraftarları heyecanlandıran sözler sarf eden Demirel, Sabah'a açıklamalarda bulundu.

İşte genç teknik adamın sözleri;

"DOĞRU ZAMAN NE ZAMAN?"

Fenerbahçe'de çalışmak istediğini her fırsatta dile getiren ama 'Doğru zamanda' diye ekleyen Demirel'e "Doğru zaman ne zaman?" diye soruldu, gülerek "Allah bilir" demekle yetindi.

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"KİMSENİN EKİBİNDE OLMAK İSTEMİYORUM"

Jose Mourinho'nun ekibine katılıp katılmayacağı sorusuna ise "Bu saatten sonra ben kimsenin ekibinde olmak istemiyorum" yanıtını verdi.

BU SEZON İÇİN PLANI

"Bu sezon için bir planınız var mı?" sorusu yöneltildiğinde ise yanıtı "Bakalım zaman gösterecek." oldu.

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