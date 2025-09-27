Jose Mourinho'nun eski öğrencisi West Ham United'ın başına geçti!

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da Graham Potter'den boşalan teknik adamlık koltuğu çabuk doldu. Bordo-mavililer, Nuno Espirito Santo'nun göreve getirildiğini açıkladı.

Sabah saatlerinde Graham Potter ile yollarını ayıran West Ham United, henüz gün geçmeden yeni teknik direktörünü açıkladı. Ada ekibi, Potter sonrası Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo ile sözleşme imzaladı.

Tecrübeli teknik adam, West Ham ile 3 yıllık mukaveleye imza attı. Santo, ilk maçına 29 Eylül Pazartesi günü Everton karşısında çıkacak.

