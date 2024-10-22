Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı tazminat ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin Samsunspor ile 2-2 berabere kalması sonrası Teknik Direktör Jose Mourinho’nun yönetimi tartışma konusu oldu. Portekizli teknik adamın yaptığı transferler ve çıkardığı kadro tepkilerin odağına yerleşti.

Sarı lacivertli forma ile geçen sezona damga vuran oyuncular, bu sezon Mourinho yönetiminde adeta yokları oynuyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’de 1 maç eksikle Galatasaray’ın 8 puan gerisinde yer alıyor.

MOURİNHO’NUN TAZMİNATI ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ortaya konan futbol ve alınan sonuçlar daha ekim ayında Avrupa'nın en büyük üç kupasını kazanma başarısı gösteren Mourinho'nun kredisini tüketmeye yetti.

Mourinho'nun ayrılığı halinde ne kadar tazminat alacağı hesaplanmaya başlandı. Görev yaptığı takımlardan tazminat alarak ayrılan Mourinho, 85.5 milyon Sterlinlik (yaklaşık 3 milyar 814 milyon TL) bir servete ulaştı. Fenerbahçe'den ayrılması halinde kazanacağı rakamın 30 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 115 milyon TL) olması bekleniyor.