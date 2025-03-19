Jose Mourinho'nun gözdesi Mile Svilar

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho gelecek sezonun transfer planlarını yapmaya başladı.

MOURINHO KALECİ SVILAR'I İSTİYOR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Jose Mourinho, Roma'dan eski öğrencisi Mile Svilar'ı kadrosunda görmek istiyor. Fenerbahçe'nin Livakovic'le takas seçeneğini masaya koyduğu ifade ediliyor.

Mourinho kaleyi Livakovic'in yokluğunda İrfan Can Eğribayat'a emanet etmişti. Eğribayat özellikle Rangers ile oynanan rövanş maçındaki kurtarışlarıyla büyük alkış almıştı. Ancak Mourinho Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 0-0 berabere Süper Lig maçında kaleyi yeniden Hırvat kaleci Livakovic'e verdi.