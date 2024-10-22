Jose Mourinho’nun İstanbul’da kaldığı süper lüks otel ortaya çıktı. Günlüğü 100 bin lira

Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde 99 puanla şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe, yeni sezona Jose Mourinho ile başladı. Sarı lacivertlilere büyük umutlarla gelen Portekizli teknik adam, süper Lig’de geçen 9 haftada büyük hayal kırıklığına neden oldu. Lider Galatasaray’ın 1 maç eksikle 8 puan gerisine düşen sarı lacivertliler, son maçta deplasmanda Samsunspor’a karşı 2-2 berabere kaldı.

Samsunspor’un son dakikalarda kurtardığı beraberlik sonrası Teknik Direktör Mourinho’nun kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleri tartışma konusu oldu. Kadro kalitesinin geçen sezona göre düşüş gösterdiği belirtilirken Mourinho’nun performansının İsmail Kartal’ın gerisine düşmesi dikkat çekti.

İSTANBUL’DA KALDIĞI SÜPER LÜKS OTEL ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Mourinho adeta hedef tahtasına oturtulurken ortaya çıkan bir ayrıntı gündeme bomba gibi düştü. İngiliz basını, Mourinho’nun İstanbul’da kaldığı süper lüks oteli yazdı. Çıkan haberde Portekizli teknik adamın İstanbul Boğazı kıyısındaki Four Seasons otelinde kaldığı belirtildi. En ucuz odanın yaklaşık 41 bin lira olduğu otelde fiyatlar euro kuru üzerinden belirleniyor. Oteldeki süitlerin fiyatının ise günlük 100 bin liraya kadar yükseldiği belirtiliyor. Süper lüks otelin restoranlarında Türk ve dünya mutfaklarından lezzetler bulunurken açık ve kapalı havuz da bulunuyor.

Daily Mail’de çıkan haberde Mourinho’nun İstanbul’da kaldığı otelin, Manchester United’ı çalıştırdığı dönemde kaldığı otelden çok daha lüks olduğunun altı çizildi. Daily Mail’in otel personelinden edindiği bilgiye göre, Portekizli teknik adam zaman zaman otelin restoranında yemek yerine Beşiktaş’ta dönercilerden yemeyi tercih ediyor.

FATURAYI KİM ÖDÜYOR?

Fenerbahçe yönetiminin Mourinho’ya ev kiralamaya hazırlanırken Portekizli teknik adamın otelde kalmayı tercih ettiği öğrenildi. Ancak otel masraflarını Fenerbahçe yönetiminin karşılayıp karşılamadığı henüz bilinmiyor. Portekizli teknik adam Fenerbahçe’den senelik 10 milyon euro kazanırken otel masrafının ise şu zamana kadar yüz binlerce euroyu bulduğu belirtiliyor. Mourinho’nun otelin hangi süitinde kaldığı ise belirsizliğini koruyor.