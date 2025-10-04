Jose Mourinho'ya virüs bulaştı! Tüm Portekiz bu olayı konuşuyor: Porto maçı öncesi takımı tel tel dökülüyor

Düzenleme:
Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'da Porto maçı öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kırmızılılarda teknik direktör Jose Mourinho da olmak üzere birçok isim virüse yakalandı. İşte detaylar...

Portekiz Ligi'nde gözler Porto-Benfica maçına çevrilmişken bu dev mücadele öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Benfica'da ciddi bir hastalık baş gösterdi.

JOSE MOURINHO VE ÖĞRENCİLERİ VİRÜSE YAKALANDI

A Bola'da yer alan habere göre; Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho, teknik heyet ve birçok futbolcu, yakalandıkları virüs nedeniyle baş ve vücut ağrıları yaşıyor. Benfica'da bu nedenle Porto maçı öncesi hazırlıklar tam anlamıyla gerçekleştirilemediği kaydedildi.

MAÇA ÇIKMALARINDA ŞU ANLIK ENGEL YOK

Haberde, Porto maçı öncesi virüsün daha fazla futbolcuya bulaşmasından korkulduğu belirtildi. Benfica'nın şu anda maça çıkmasında bir engel olmadığı da aktarıldı.

ERTELEME TALEBİNDE BULUNMADILAR

Record'da yer alan habere göre ise, Porto-Benfica maçı için erteleme de gündeme geldi.

Portekiz'deki kurallara göre, bir takımın sahaya çıkacak en az 13 oyuncuya (Bir kaleci) sahip olmadığı durumda maç erteleniyor. Ancak Benfica'nın şu anda Porto maçının ertelenmesine yönelik bir talepte bulunmayı düşünmediği belirtildi.

