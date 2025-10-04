Jose Mourinho'ya virüs bulaştı! Tüm Portekiz bu olayı konuşuyor: Porto maçı öncesi takımı tel tel dökülüyor

Portekiz Ligi'nde gözler Porto-Benfica maçına çevrilmişken bu dev mücadele öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Benfica'da ciddi bir hastalık baş gösterdi.



JOSE MOURINHO VE ÖĞRENCİLERİ VİRÜSE YAKALANDI

A Bola'da yer alan habere göre; Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho, teknik heyet ve birçok futbolcu, yakalandıkları virüs nedeniyle baş ve vücut ağrıları yaşıyor. Benfica'da bu nedenle Porto maçı öncesi hazırlıklar tam anlamıyla gerçekleştirilemediği kaydedildi.

MAÇA ÇIKMALARINDA ŞU ANLIK ENGEL YOK

Haberde, Porto maçı öncesi virüsün daha fazla futbolcuya bulaşmasından korkulduğu belirtildi. Benfica'nın şu anda maça çıkmasında bir engel olmadığı da aktarıldı.

Resmen duyurdular! Fatih Terim geri dönüyor

Büyük çöküş! Avrupa kupası gecelerinden haciz günlerine

ERTELEME TALEBİNDE BULUNMADILAR

Record'da yer alan habere göre ise, Porto-Benfica maçı için erteleme de gündeme geldi.



Portekiz'deki kurallara göre, bir takımın sahaya çıkacak en az 13 oyuncuya (Bir kaleci) sahip olmadığı durumda maç erteleniyor. Ancak Benfica'nın şu anda Porto maçının ertelenmesine yönelik bir talepte bulunmayı düşünmediği belirtildi.

Süper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldı

Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın en büyük kozu Okan Buruk! İnanılmaz istatistik

Derbi için heyecan dorukta! Galatasaray ve Beşiktaş'tan maç günü paylaşımları

Okan Buruk'tan derbide büyük sürpriz! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'leri...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Sadettin Saran gaza bastı