Jose Mourinho'yu istedikleri iddia edilmişti! Leeds United'dan resmi açıklama

Sezon başında Fenerbahçe'nin büyük umutlarla takımın başına getirdiği dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho bekleneni verememişti. Avrupa'dan elenen ve Süper Lig'de de şampiyonluk umutları mucizelere kalan Mourinho için önümüzdeki sezon yeniden Premier Lig'de mücadele edecek olan Leeds United'ın devreye girerek başarılı ismi teknik direktörlük koltuğuna oturtacağı iddia edilmişti.

İngiliz ekibi, önümüzdeki sezon teknik direktörlük koltuğunda oturacak ismi açıkladı.

LEEDS UNITED'DAN JOSE MOURINHO İDDİALARINI YALANLAYACAK AÇIKLAMA

Leeds United Başkanı Paraag Marathe, BBC Radio Leeds'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marathe, "Son iki sezonda yükselen üç takım direkt geri düştü ama bizde onların sahip olmadığı bir şey var: Daniel Farke'miz var. O benim adamım. Daniel, yönetici direktörü Robbie Evans ve sportif direktör Adam Underwood ile işbirliği yapmaktan gerçekten heyecan duyuyorum. Birlikte Premier Lig'de rekabet etmek için harcamamıza izin verilen her kuruşla elimizden gelen en iyi kadroyu kuracağız." dedi ve Jose Mourinho iddialarını yalanlamış oldu.