Jose Mourinho'yu Real Madrid'e yazdılar

İspanyol basını Real Madrid'in aldığı sonuçların ardından Carlo Ancelotti'nin yerine Jose Mourinho'nun ismine yer verdi. Mourinho 2013 yılında Real Madrid'den ayrılarak Chelsea'ye transfer olmuştu

"MOURINHO SORUNU ÇÖZER"

Yapılan haberlerde, "Bazı Real Madrid yöneticileri, takım içindeki disiplin sorununu Mourinho'nun çözeceğini düşünüyor" ifadeleri kullanıldı. Mourinho, Real Madrid'in başında geçirdiği üç sezonda bir lig şampiyonluğu, bir Süper Kupa ve bir Kral Kupası kazanmayı başardı.

MOURINHO'NUN REAL MADRID İSTATİSTİKLERİ