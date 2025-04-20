Jose Mourinho'yu sinirlendiren soru

Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, beIN Sports muhabirinin sorusuna tepki gösterdi.

MOURINHO SORUYA ÇOK SİNİRLENDİ

Muhabirin "Fenerbahçe bu akşam nasıl onca eksikli Kayserispor'dan 3 gol yedi? sorusuna sinirlenen Mourinho "Bana iki kere Kayserispor'un eksik oyuncularından bahsettiniz. Neden? Oyuncular 12 yaşında çocuklar mı? Amacınız nedir? 3 soru, 2 kere eksikleri söylediniz. Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım. Rakibimizin yaptığı her kontratak bizim için tehlikeliydi. İkinci golde Szymkanski topu kaybetti. Her şeyi riske ettik. Kostic, Skriniar daha önce bu pozisyonlarda oynamadı. En Nesyri maçı bitirebilirdi olmadı. Fred'in kaybettiği top sonrası 36. golü yedik. Osayi alanı kapatamadı. Çok şanssızdık. 3-3'ten sonra Skriniar'ın topu direğe çarptı."ifadelerini kullandı.