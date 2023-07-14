Josef Beşiktaş'tan neden ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza yaptığı röportajda flaş açıklamalar yaptı.

Josef Beşiktaş'tan neden ayrıldığını açıkladı

Eski Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, UOL'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi derinden etkileyen deprem ile ilgili konuşan Josef, depremzede bir çocuk ile başından geçenleri anlattı.

Josef de Souza, Beşiktaş'ta oynadığı dönem depremzede bölgelerine gidip vatandaşları ziyarette bulunmuştu.

Evin duvarının iki bacağının üzerine düşen ve bacakları kesilmesi zorunda kalan bir depremzede ile görüşen Josef de Souza o anları şu şekilde anlattı;

"Sadece benimle bir fotoğraf çektirmek ve bir imza almak istedi. Hala unutmuyorum: Instagram hesabını çevirmenime verdi ve onu takip etmemi istedi, ben de ettim"

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMA SEBEBİ

Haberin devamında ise Josef'in, yaşadığı menisküs sakatlığı sonrası ameliyat olmak istemediği yazıldı.

Bu nedenle Türkiye'deki performansını koruyup koruyamayacağına emin olamayan Josef'in taraftarları hayal kırıklığına uğratmak istemediği ve Çin'e transfer olduğu ifade edildi.

Son olarak Josef'in Arabistan ya da Katar'ı tercih edebileceği ancak Souza'nın yeni yerler tanımak istediği için Çin'e transfer olduğu kaydedildi.

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