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Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum

Beşiktaşlı Josef de Souza, basın toplantısında "Ankaragücü maçında takıma ve hakeme yardımcı oldum. O esnada normal davranmama rağmen bir maç ceza aldım. Ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 14:20
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 15:30
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Josef de Souza: Bunu kabul etmem mümkün değil

Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
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Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta sahaya giren taraftarın takım arkadaşlarına vurmasına engel olan ve bir maç ceza alan Josef de Souza, basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı'nın da katıldığı toplantıda siyah beyazlı futbolcu şunları söyledi:

- Çok zor ve uzun bir hafta yaşadım. 4 haftadır takımdan uzaktım. Geri dönmek için çok çalıştım. Ankaragücü maçında takıma ve hakeme yardımcı oldum. O esnada normal davranmama rağmen bir maç ceza aldım. Bunun için ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum.

- Hayatta bazen söylediklerinizden daha çok yaptıklarınız bir şey ifade eder. Ben de yaptıklarımla bunları gösteren bir insanım. 

- Geçen hafta TFF ziyaretinde birlik beraberlik mesajları verdik. Maçta takım arkadaşlarıma hakeme yardımcı oldum.

- Cezanın bir maç olması önemli değil, 5 maç da ceza verebilirdi. Ancak burada önemli olan böyle bir aksiyonun sonucunda ceza veriliyor olması. Bunu kabul etmem mümkün değil.

- Kamuoyuna bir soru sormak istiyorum. O esnada sahaya giren taraftar Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı, elinde yaralayıcı bir alet olsaydı. Onlar ya da hakem, herhangi biri sakatlansaydı insanlar bana yine ceza mı vereceklerdi?

- Bazıları daha fazla ceza almam gerektiğini söylüyor. Gerçekten bu yaşansaydı ben ceza alacak mıydım! Bu tür kararlar Türk futboluna zarar veriyor.

- Tahkim Kurulu'nda kendimi savunmak istedim. Kulüp olarak böyle bir talepte bulunduk ancak maalesef buna da izin verilmedi.

 

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