Josef de Souza dehşeti yaşadı. Hırsızlar ayağındaki terliği bile çaldı

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen Josef de Souza dehşeti yaşadı. Kariyerine ülkesi Brezilya’da devam eden tecrübeli oyuncu silahlı soyguna maruz kaldı.

Oğlu ile birlikte Rio de Jenerio’da yolda arabasıyla giderken saldırıya uğrayan Brezilyalı futbolcu hırsızların ayağındaki terliği bile aldığını söyledi.

Yaşadıklarını cep telefonu kamerası ile çektiği videoda anlatan Josef de Souza, “Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın tüfeği vardı. Arabamı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu çıkarmayı başardım. Şu anda iyiyiz” dedi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE’DE FORMA GİYDİ

Brezilyalı futbolcu Josef de Souza Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’de oynadığı başarılı futbolla Türk taraftarların sevgilisi haline geldi.

2015 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2018 yılında ise Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli’ye transfer oldu. Tarihler 2020’yi gösterdiğinde ise Brezilyalı oyuncu bu sefer de Beşiktaş forması ile Türkiye’ye döndü.

Siyah beyazlı formayla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan tecrübeli oyuncu, 2023 yılında Çin’in Beijing Guan takımına gitti. 2024 yılı başında Başakşehir’e gelen Josef, Temmuz ayında ise ülkesine dönerek Vasco de Gama’ya transfer oldu.