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Josef'ten ayrılık açıklaması

Josef de Souza, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 15:47
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 15:55
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Josef De Souza sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu

Josef'ten ayrılık açıklaması
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Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı.

İşte Josef De Souza'nın açıklamaları;

"Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp BEŞİKTAŞ'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız.

Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile."

 

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ANKARALI OLARAK.
10.09.2022 16:40
"SEBA 96 YAŞINDA % "Çok üzüntülerimiz oldu hepsini yuttuk, oturduk. Yalnız, Beşiktaş'ı üzmesinler"" BJK.olmakla gururluyuz..  
 
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