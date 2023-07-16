Josef De Souza'dan ayrılık açıklaması. Sebebi belli oldu

Beşiktaş'tan geçen sezon ayrılan Josef De Souza, Portekiz basınına önemli açıklamalarda bulundu. Souza, ayrılık sebebine de değindi.

Josef De Souza'dan ayrılık açıklaması. Sebebi belli oldu

Editör: Barış Atakan

Beşiktaş'tan Çin Ligi ekibi BJ Guoan'a transfer olan Josef de Souza, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

AYRILIK SEBEBİ BELLİ OLDU
Souza, yaşadığı menisküs sakatlığı sonrası ameliyat olmak istemediği ve bu nedenle Türkiye'deki performansını koruyup koruyamayacağına emin olamadığı için taraftarları hayal kırıklığına uğratmak istemediği ve Çin'e transfer olduğu ifade edildi.

88 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş'ta sakatlık yaşamadan önce 3 sezon forma giyen ve 88 resmi maça çıkan Josef de Souza bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı. Josef De Souza, 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

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