Josef de Souza'dan Beşiktaş'a dönüş sinyali!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, sürpriz açıklamalarda bulundu. Brezilyalı isim, Sergen Yalçın'a methiyeler düzerken, kulüpte görev almak istediğini söyledi.

Beşiktaş'ın eski yıldız oyuncularından Josef de Souza, siyah-beyazlı camiaya olan sevgisini bir kez daha gösterdi. Gazeteci Sercan Dikme'ye özel açıklamalarda bulunan Josef, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dikme'nin, "Teknik ekipte yer alacak mısın?" sorusunu yönelttiği Josef, duygusal bir yanıt verdi:

"Beşiktaş beni çağırırsa düşünmeden koşarak gelirim, para bile istemem. Sergen Yalçın gerçek bir efsane."

josef-de-souza.jpg

Siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Josef, 88 kez Beşiktaş formasını giyip 9 gol ve 4 asistle oynadı.

Josef de Souza'nın cevabı, sosyal medyada heyecan yaratmış durumda.

